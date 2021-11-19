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Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома Восточный

Роман Захаров
13:00 19.11.2021
По словам Игоря Краснова, космодром является крупнейшим национальным проектом, требующим не только беспрецедентного объема финансирования, но и, по сути, ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов
19 ноября 2021 года посетил с рабочим визитом строящийся космодром Восточный. Этот визит стал первой поездкой главы надзорного ведомства  на объект строительства.

Краснов осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры.

В ходе визита было проведено межведомственное совещание с исполняющим обязанности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Максимом Овчинниковым, заместителем генерального директора и исполнительным директором госкорпорации по вопросам строительства, руководством дирекции космодрома, органа государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций.

Открывая совещание, Игорь Краснов отметил, что космодром является крупнейшим национальным проектом, требующим не только беспрецедентного объема финансирования, но и, по сути, ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности.

Генпрокурор России подчеркнул, что информация о строительстве космодрома на постоянной основе докладывается президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач», - заявил генпрокурор.

На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома.

Отмечено, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена работа по усилению межведомственного взаимодействия в данной сфере. Принимаются меры в целях выполнения поставленной государством задачи по обеспечению запуска до конца 2023 года ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный.

По итогам работы Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве.

Подводя итоги совещания, Игорь Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением.

«Прокуратурой и впредь будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства и ее решение зависит в том числе и от нас с вами», - подчеркнул глава российского надзорного органа.

Исполнение выработанных решений взято в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль.

Кроме того, Игорь Краснов осуществил поездку в  Благовещенск - единственный административный центр региона России, находящийся на государственной границе. В рамках визита генпрокурор провел личный прием граждан, а также представителей местного бизнес-сообщества, встретится с коллективом прокуратуры Амурской области.

Глава надзорного ведомства уделил особое внимание вопросам устранения последствий паводков, обеспечения прав граждан на охрану здоровья, защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предотвращения административного давления на бизнес и реализации федеральных адресных инвестиционных программ.

Помимо этого,  Игорь Краснов и губернатор Амурской области Василий Орлов почтили память воинов-амурцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они возложили цветы  к памятнику на площади Победы в Благовещенске. В церемонии участвовали сотрудники областной прокуратуры.

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