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Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы для генералов, маршалов и адмиралов

Роман Захаров
11:04 19.11.2021
Согласно одобренному документу, маршалы, генералы и адмиралы смогут служить Отечеству до достижения ими возраста 70 лет.
Совфед одобрил закон о продлении предельного срока службы для генералов, маршалов и адмиралов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Совет Федерации одобрил в пятницу, 19 ноября, документ, позволяющий увеличивать по решению президента России предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

В настоящее время для военнослужащих в этом звании установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет. Согласно одобренному Совфедом закону, с маршалами, генералами и адмиралами, которые достигли этого возраста, решением главы государства можно будет заключать новый контракт до достижения ими возраста 70 лет.

«Молодые, здоровые еще мужики, еще служить и служить Отечеству. Чего их раньше срока на пенсию отправлять?» - приводит РИА Новости слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая также отметила, что полностью поддерживает принятый закон.

Документ ранее внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После одобрения документа Советом Федерации, он поступает на подпись главе государства.

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