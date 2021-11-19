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Виртуальная война: псковские артиллеристы ВДВ отточили навыки на компьютерном полигоне «Артерра»

Андрей Аркадьев
Дмитрий Долгов
10:54 19.11.2021
Компьютерный артиллерийский полигон позволяет проводить виртуальные занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Псковские десантники-артиллеристы освоили новый компьютерный полигон «Артерра»,  моделирующий театр военных действий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Он представляет собой комплекс специального программного обеспечения и средств, предназначенных для проведения занятий с военнослужащими.

«Артиллеристы десантно-штурмового соединения отработали практические навыки артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректирования огня из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С"», - говорится в сообщении.

Виртуальный полигон помогает качественно отточить навыки военнослужащих и позволяет смоделировать действия по стрельбе и управлению огнем.

Во время тренировки имитируется обстановка реального боя как днем, так и ночью, благодаря  трехмерным картам с высокой детализацией можно моделировать любую местность. В базе данных полигона содержатся виртуальные образцы техники и объекты. При попадании точность стрельбы оценивается в онлайн-режиме.

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