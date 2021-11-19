Виртуальная война: псковские артиллеристы ВДВ отточили навыки на компьютерном полигоне «Артерра»

Псковские десантники-артиллеристы освоили новый компьютерный полигон «Артерра», моделирующий театр военных действий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Он представляет собой комплекс специального программного обеспечения и средств, предназначенных для проведения занятий с военнослужащими.

«Артиллеристы десантно-штурмового соединения отработали практические навыки артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректирования огня из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С"», - говорится в сообщении.

Виртуальный полигон помогает качественно отточить навыки военнослужащих и позволяет смоделировать действия по стрельбе и управлению огнем.

Во время тренировки имитируется обстановка реального боя как днем, так и ночью, благодаря трехмерным картам с высокой детализацией можно моделировать любую местность. В базе данных полигона содержатся виртуальные образцы техники и объекты. При попадании точность стрельбы оценивается в онлайн-режиме.