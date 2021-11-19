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Минометчики 49-й армии утопили в разрывах условного противника в Ставрополье

Тимур Шерзад
10:36 19.11.2021
Отработав развертывание в боевой порядок с марша, они нанесли огневое поражение условному противнику и оперативно сменили огневые позиции. Всего было успешно выполнено около семи десятков задач и израсходовано две сотни мин. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы-мотострелки 49-й армии Южного военного округа утопили в разрывах мин условного противника на полигоне Николо-Александровский в Ставрополье.

Артиллеристы использовали комплексы 120-мм минометов «Сани». Отработав развертывание в боевой порядок с марша, они нанесли огневое поражение условному противнику и оперативно сменили огневые позиции. Всего было успешно выполнено около семи десятков задач и израсходовано две сотни мин. 

Руководство лагерным сбором с артиллеристами осуществлял временно исполняющий обязанности начальника ракетных войск и артиллерии 49-й армии подполковник Вячеслав Савинов. В нем приняло участие около сотни военнослужащих Южного военного округа, было задействовано два десятка единиц вооружения. 

«Сани» - возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких древоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.

Для стрельбы из 120-мм миномета применяются осколочно-фугасные мины, также в целях решения отдельных тактических и огневых задач могут применяться дымовые, осветительные, зажигательные и агитационные мины.

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