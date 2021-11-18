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Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своими газетами

Роман Захаров
09:56 18.11.2021
Российский дипломат раскритиковала статью издания, в которой, в том числе, речь шла о газе из РФ.
Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своими газетами
© Фото: Antonio Pisacreta, Ropi, globallookpress
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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова резко отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». В сообщении, размещенном в Telegram-канале Захаровой, она назвала публикацию «восхитительной чушью».

«Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея - Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», - высказалась дипломат, обращаясь к главреду издания Маурицио Молинари.

Помимо этого, Захарова рекомендовала главному редактору la Repubblica напечатать «одно предложение правды» о том, что Россия остается самым надежным поставщиком газа для Европы. Она также напомнила, что Москва ни разу не подвела Рим с поставками: Италия ежегодно получает от российской стороны до 20 миллиардов кубометров газа.

Напомним, в материале, который вызвал возмущение официального представителя МИД РФ, речь шла, в частности, о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.

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