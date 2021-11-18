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QR-коды и маски: как в регионах РФ организован зимний отдых в период пандемии COVID-19

Михаил Аброськин
08:21 18.11.2021
Во многих областях и республиках значительно усилены ограничения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Костромской области расширили список мест, куда пускают только по QR-кодам. Теперь предъявлять их необходимо при посещении детских развлекательных центров, аттракционов, игровых комнат, кружков и секций. В то же время в Мурманской области по новым правилам открывают сезон зимнего отдыха – на горнолыжном комплексе в Кировске теперь тоже требуют QR-коды.

«Комплекс полностью готов принимать гостей. Например, в предприятиях питания проверяют QR-коды при посещении кафе, баров и ресторанов. Здесь в помещениях проката не требуется такого контроля. Тем не менее, посетители могут взять маски, обработать руки вот так, безопасность превыше всего», – рассказал главный специалист горнолыжного комплекса Александр Сергиенко.

В самом Мурманске в магазинах и заведениях общепита проверяют соблюдение антиковидных требований. В ряде других регионов усиливают ограничения. В Дагестане, Пензенской и Калинининградской областях ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет.

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