ЮнармияСмотритНебо: участники движения устроили акцию в честь фильма о подвиге летчиков в Сирии

На широкие экраны страны выходит новый отечественный художественный фильм про войну в Сирии «Небо». Основанная на реальных событиях картина повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в этой ближневосточной республике.

Конечно же, юнармейцы, хранящие в своих сердцах память о героических страницах Родины, ее ратных подвигах и свершениях, о трагических, но полных самоотверженности периодах нашей великой истории, не могли и не имели права остаться в стороне. Именно поэтому юные патриоты сами, не теряя зря времени, предложили привлечь дополнительное внимание к фильму среди своих же товарищей - бойцов «Юнармии».

Замысел ребят оказался прост, но, в то же время, в соответствии с духом времени - провести конкурс среди юнармейцев, которые отправятся в кинотеатры на показы фильма «Небо». Для участия в первом этапе достаточно сделать фотографию у баннера с названием картины и разместить ее на своих страничках в социальных сетях с хештегом #ЮнармияСмотритНебо.

Второй этап рассчитан на зрительскую внимательность юнармейцев - им предстоит ответить на несколько вопросов по итогам просмотра фильма в кинотеатре. Они будут размещены на одном из официальных ресурсов «Юнармия». Специальная программа определит несколько победителей среди тех, кто правильно ответит на все вопросы. В качестве приза каждый из них получит постер фильма «Небо» с автографами актеров, сыгравших главные роли в картине - Игоря Петренко и Марии Мироновой.

«С уверенностью можно сказать, что фильмом "Небо" Россия не занимается военным мифотворчеством, по примеру голливудских блокбастеров, поскольку вся наша история полна эпизодов героизма, подобных подвигу Героя России подполковника Олега Пешкова. Это в индустрии Запада вынуждены придумывать вымышленные киноистории, выдумывать себе героев. Наши герои реальны и Олег Пешков, несомненно, один из них. Наши ребята воспитываются именно на таких реальных героях, знают и помнят о всех героических эпизодах, из которых соткана история нашего Отечества», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В центре истории фильма «Небо» два главных героя - подполковник Сошников и капитан Муравьев. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.