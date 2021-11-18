Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

#ЮнармияСмотритНебо: участники движения устроили акцию в честь фильма о подвиге летчиков в Сирии

Роман Захаров
06:30 18.11.2021
Акция состоит из двух этапов, и те юнармейцы, которые выполнят все предусмотренные мероприятием задания, получат в качестве приза постер фильма «Небо» с автографами актеров.
© Видео: «Юнармия» © Фото: «Юнармия»
Читайте нас на:

На широкие экраны страны выходит новый отечественный художественный фильм про войну в Сирии «Небо». Основанная на реальных событиях картина повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в этой ближневосточной республике.

Конечно же, юнармейцы, хранящие в своих сердцах память о героических страницах Родины, ее ратных подвигах и свершениях, о трагических, но полных самоотверженности периодах нашей великой истории, не могли и не имели права остаться в стороне. Именно поэтому юные патриоты сами, не теряя зря времени, предложили привлечь дополнительное внимание к фильму среди своих же товарищей - бойцов «Юнармии».

Замысел ребят оказался прост, но, в то же время, в соответствии с духом времени - провести конкурс среди юнармейцев, которые отправятся в кинотеатры на показы фильма «Небо». Для участия в первом этапе достаточно сделать фотографию у баннера с названием картины и разместить ее на своих страничках в социальных сетях с хештегом #ЮнармияСмотритНебо.

Второй этап рассчитан на зрительскую внимательность юнармейцев - им предстоит ответить на несколько вопросов по итогам просмотра фильма в кинотеатре. Они будут размещены на одном из официальных ресурсов «Юнармия». Специальная программа определит несколько победителей среди тех, кто правильно ответит на все вопросы. В качестве приза каждый из них получит постер фильма «Небо» с автографами актеров, сыгравших главные роли в картине - Игоря Петренко и Марии Мироновой.

«С уверенностью можно сказать, что фильмом "Небо" Россия не занимается военным мифотворчеством, по примеру голливудских блокбастеров, поскольку вся наша история полна эпизодов героизма, подобных подвигу Героя России подполковника Олега Пешкова. Это в индустрии Запада вынуждены придумывать вымышленные киноистории, выдумывать себе героев. Наши герои реальны и Олег Пешков, несомненно, один из них. Наши ребята воспитываются именно на таких реальных героях, знают и помнят о всех героических эпизодах, из которых соткана история нашего Отечества», - подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В центре истории фильма «Небо» два главных героя - подполковник Сошников и капитан Муравьев. Два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:38 В стране и мире
Депутат Рашкин признался, что застрелил лося под Саратовом
04:39 В стране и мире
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
02:48 В стране и мире
Откровенный и конструктивный: в Белом доме оценили разговор Патрушева и Салливана
01:40 В стране и мире
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину
23:55 В стране и мире
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Популярное
Видео
Сухие факты: как опубликованная переписка Лаврова вскрыла бездействие партнеров по «нормандскому формату»
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.