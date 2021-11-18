Спецпредставитель РФ: сотрудничество Сирии и России вышло на межрегиональный уровень

Сотрудничество России и Сирии выходит на новый уровень - межрегиональный. Теперь субъекты двух стран смогут самостоятельно заключать договоры в тех сферах, которые их интересуют, будь то энергетика, сельское хозяйство или строительство. Об этом по результатам встречи с сирийским лидером Башаром Асадом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Он также подчеркнул, что главной задачей нашей страны остается восстановление мира в арабской республике.

После встречи с Асадом российская делегация направилась в один из древнейших женских монастырей Сирии в Маалюле. Там участники осмотрели темпы восстановления святыни, а также навестили учеников одной из школ и передали местным жителям гуманитарную помощь.