Обнаружена связь между диетой и воспалением в кишечнике

Диета и иммунная защита организма связаны между собой через кишечную микрофлору. К такому выводу пришла международная группа ученых, результаты ее работы опубликованы в журнале Nature.

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах и определили каскад иммунных сигналов, запускаемых метаболическим распадом пищевых аминокислот в кишечнике. Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями в кишечнике поглощались бактерией Bacteroides fragilis, и она производила липосахариды с разветвленными цепями, которые улавливались иммунными сигнальными клетками, известными как антигенпрезентирующие клетки.

Последние, в свою очередь, активировали другой класс иммунных клеток - естественных киллеров, распознающих и уничтожающих инфицированные клетки. Как выяснили ученые, передача сигналов к иммунным клеткам происходит только в случае, когда молекулы имеют разветвленные цепи. Измененные Bacteroides fragilis липосахариды лучше связываются с рецепторами на иммунных клетках и инициируют сигнальный каскад, подавляющий воспаление.

В итоге получавшие липосахариды с разветвленной цепью мыши с язвенным колитом жили намного лучше, чем их сородичи, не получавшие лечения. Исследователи отмечают, что полученные ими результаты могут помочь в разработке новых методов лечения болезней желудочно-кишечного тракта, опосредованных естественными киллерами.