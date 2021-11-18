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Жители Калининградской области поблагодарили военных медиков за помощь в борьбе с COVID-19

Анна Касаткина
05:35 18.11.2021
В многофункциональном медицинском центре на базе госпиталя Минобороны прошли лечение свыше тысячи пациентов с COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Калининградской области военные медики Балтийского флота получили благодарность от местных жителей за помощь в лечении коронавируса. Об этом рассказали в Минобороны России.

В адрес командования Балтийского флота поступило письмо от местного жителя Андрея Энгеля.

«Я и моя супруга столкнулись с тяжелой формой вируса COVID-19. На лечении находились в многофункциональном медицинском центре в Калининграде. Искренне благодарим начальника Центра Михаила Панькова, заведующего 28 отделением госпиталя Ивана Попеля, а также весь персонал реанимационного отделения за Ваши усилия, старания, высокий профессионализм, доброту сердца, чуткость и большое мастерство. Низкий вам поклон», - написал мужчина.

В многофункциональном медицинском центре на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» прошли лечение свыше тысячи пациентов с COVID-19, включая гражданское население.

Ежедневно на лечение в антиковидный госпиталь поступает от 5 до 7 человек. Пациенты с легкой степенью заболевания попадают в инфекционное отделение, тяжелые - в реанимацию. По словам сотрудников, принципы лечения тяжелых пациентов сохранились, но заметно сократился срок госпитализации. Как рассказал начальник отделения реанимации инфекционного центра госпиталя Дмитрий Смирнов, все пациенты с тяжелым течением заболевания не привиты. Из остального числа пациентов примерно 25% прошли вакцинацию, у всех этих людей течение заболевания проходит в легкой форме.

Военное лечебное учреждение может обеспечить необходимой медицинской помощью до 200 пациентов в месяц как из числа военнослужащих, так и гражданского населения. По словам сотрудников, на сегодняшний загруженность госпиталя составляет 85%. Это военнослужащие, члены их семей, пенсионеры Министерства обороны, а также гражданские лица.

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