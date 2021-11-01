Огонь из минометов и БМД: кадры учений ВДВ под Тулой

Тульские десантники захватили объекты условного противника и не допустили прорыва наступающих сил на тактических учениях, прошедших в рамках итоговой проверки на полигоне Тесницкое.

Первой в рамках маневров огонь открыла минометная бригада. Она нанесла мощнейшие удары по колоннам техники «неприятеля» и заставила его развернуть все силы. Затем огнем из штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов подразделения уничтожили «боевиков», которые перешли в атаку.

Всего к учениям привлекли более 500 военнослужащих и порядка 40 единиц техники.