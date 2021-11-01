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ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

Роман Захаров
08:22 01.11.2021
Решение Банка России вступает в силу уже с 1 ноября.
ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у финансовой организации «Спутник» (Самара). Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.

Решение Банка России вступает в силу уже с 1 ноября.

Приказ ЦБ от 9 сентября возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению данным банком, которая обнаружила крупную недостачу наличных денег в кассах. В связи с этим были возбуждены уголовные дела.

«По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата банком "Спутник" капитала», - отмечается в сообщении Банка России.

На сайте Центробанка также говорится, что, по данным отчетности на 1 октября текущего года, «Спутник» занимал 295-е место в российской банковской системе по величине активов.

Ранее ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух коммерческих финансовых организаций: «ФорБанк» и банк «Современные стандарты бизнеса».

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