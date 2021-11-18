Вызвало скандал: грубое задержание несовершеннолетней в Петербурге попало на видео

Громким скандалом закончилась попытка сотрудников полиции доставить в отдел несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая, по их мнению, нарушила правила дорожного движения на Гражданском проспекте. Как рассказала мать девочки, пятеро мужчин в полицейской форме напали на ее дочь, когда она возвращалась со школы и попытались силой усадить в автомобиль. Инцидент произошел накануне.

«Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками. Только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось притормозить до приезда отца девочки», - поделилась подробностями происшествия Елена Валицкая на своей странице в «ВКонтакте».

В полиции с версией матери не согласились. В ГУ МВД России по данному факту назначили проверку и сообщили, что сотрудники пытались установить личность девочки.

«Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. В связи с этим в соответствии с действующим законодательством ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила отказом и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки и они оба были доставлены в отдел полиции. В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило», - сообщили в ведомстве.

С последним не согласилась уже мать. По ее мнению, история далека от завершения. Женщина отвезла ребенка к врачу, который зафиксировал вывихи и растяжения, родители написали заявление в прокуратуру. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего.