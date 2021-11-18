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В ГИБДД назвали самый аварийный день недели

Марина Крижановская
21:06 18.11.2021
ГИБДД указала день, в который по статистике происходит наибольшее количество ДТП.
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели
© Фото: фотобанк Moscow-Live, flickr
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообщила, в какой день недели происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие девять месяцев около 17,3 тысячи аварий пришлось на пятницу.

Дополнительно сообщается, что самым безопасным днем недели является суббота. Статистика за последние девять месяцев показывает, что в этот день произошло 14,5 тысячи аварий. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на статистику дорожно-транспортных происшествий ГИБДД.

ГИБДД сообщает и самый аварийный период времени пятницы. Это время с 17 часов до 20 часов.  Указывается что напротив - самым безопасным временем дорожного трафика является период с 1 часа ночи до 7 часов утра.

С начала 2021 года произошло уже более 109 тысячи ДТП. Наибольшее количество ДТП произошло в летне-осенний период. Так, в июне этот показатель соответствовал 11 979 происшествий, в июле 13 037, в августе 13 523, в сентябре и октябре - 12 671 и 12 301 происшествия соответственно. Всего с начала 2021 года произошло 109,2 тысячи дорожно-транспортных происшествия, в которых 137,4 тысячи людей погибло и 12,1 тысячи было ранено.

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