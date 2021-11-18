Путин: ситуация в Закавказье до конца не успокоилась, востребованы усилия миротворцев РФ

Владимир Путин заявил, что ситуация между Азербайджаном и Арменией еще не успокоилась до конца, усилия российских миротворцев крайне востребованы для обеспечения стабильности.

«Год назад благодаря активным посредническим усилиями России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», - подчеркнул Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

Президент России подчеркнул, что возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

Президент отметил, что очень важно восстановить в Закавказье экономические связи, разблокировать важнейшие транспортные коридоры. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем.

Также Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны.