Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Путин: ситуация в Закавказье до конца не успокоилась, востребованы усилия миротворцев РФ

Тимур Шерзад
17:21 18.11.2021
Президент России подчеркнул, что страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании проблем между Арменией и Азербайджаном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Владимир Путин заявил, что ситуация между Азербайджаном и Арменией еще не успокоилась до конца, усилия российских миротворцев крайне востребованы для обеспечения стабильности. 

«Год назад благодаря активным посредническим усилиями России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», - подчеркнул Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

Президент России подчеркнул, что возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

Президент отметил, что очень важно восстановить в Закавказье экономические связи, разблокировать важнейшие транспортные коридоры. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем.

Также Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:39 В стране и мире
Лавров заявил, что публикация его переписки демонстрирует саботаж Киевом Минска-2
17:30 Армия
Видео
Самолеты ВТА РФ с эвакуируемыми гражданами покинули Афганистан
16:59 В стране и мире
Видео
Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны
16:48 В стране и мире
В Германии допустили запуск «Северного потока - 2» весной 2022 года
15:09 В стране и мире
Семьи с детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.