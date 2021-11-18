Мишустин снял с должности замминистра спорта за грубое нарушение обязанностей

Статс-секретаря - замминистра спорта России Ксению Машкову уволили в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Распоряжение правительства подписал в четверг, 18 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В данном случае речь идет о прогуле - отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение одного служебного дня.

Пост статс-секретаря - замминистра спорта Ксения Машкова занимала с марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замглавы Министерства финансов. Отмечалось, что это распоряжение связано с сокращением данной должности.