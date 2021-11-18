Умер бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба

Бывший игрок ФК «Крылья Советов» Денис Ковба ушел из жизни в возрасте 42 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба самарского футбольного клуба.

«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок "Крыльев Советов", заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», - сказано в публикации, размещенной на официальном сайте клуба.

Информацию о смерти футболиста подтвердила и его экс-спуруга Надежда Ковба на своей странице в соцсети Instagram. Неделю назад она сообщала, что ее бывший муж находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за COVID-19.

Денис Ковба родился в 1979 году в Витебске. Знакомство с футболом у него началось в ДЮСШ витебского «Локомотива». Позже ему удалось попасть в основной состав команды. В 1998 году спортсмен начал выступать за кировоградскую «Звезду», а летом 2000 года подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». За самарский клуб Ковба играл до 2009 года, после чего перешел в пражскую «Спарту», с которой стал чемпионом Чехии. В 2010 году он вернулся в «Крылья». В общей сложности за самарский ФК спортсмен провел более 250 матчей, становился бронзовым призером Чемпионата России и выходил в финал Кубка России. В 2013 году начал работать тренером-селекционером в клубном центре подготовки «Крыльев Советов», а в 2017 году вместе в Виталием Булыгой открыл детскую школу в Минске. С начала 2020 года занимал должность главного тренера дубля «Витебска».