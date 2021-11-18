Курсанты продемонстрировали скоростное вождение БТР и точную стрельбу под Екатеринбургом

Более полутора тысяч курсантов учебного центра в Свердловской области, приступили к итоговым экзаменам. Им предстоит сдать нормативы по тактике, военной медицине, топографии, а также огневой подготовке.

Стрельбы проходят из штатного вооружения. Дистанция до цели от семисот до двух с половиной тысяч метров.

Еще одно очень важное упражнение - управление бронетранспортерами БТР-82А. Тут курсантам необходимо преодолеть скоростной участок и препятствия и при этом преследовать противника.

БТР-82А - глубокая модификация легендарного бронетранспортера БТР-80.

Основное отличие БТР-82А - 30-миллиметровая пушка 2А72, установленная на башенной пушечно-пулеметной установкой. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух и стенки до полуметра метров высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышена живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеется противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.