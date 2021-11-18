Спецпредставитель РФ рассказал о позиции России в отношении Сирии

Россия нацелена на дальнейшее содействие урегулированию ситуации в Сирии и не приемлет попыток деления страны, создания на ее территории квазигосударств. Об этом в Дамаске заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

«Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства», - сказал он на круглом столе в рамках визита российской межведомственной делегации.

Он добавил, что для РФ остаются неприемлемыми любые попытки деления страны, создания на ее территории квазигосударственных образований вне зависимости от предлогов, под которыми это делается.

Лаврентьев подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без внешнего давления, так как «сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости».

Российский спецпредставитель также пообещал дальнейшую помощь руководству арабской республики в достижении национального и межконфессионального согласия в стране.