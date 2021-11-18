Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Спецпредставитель РФ рассказал о позиции России в отношении Сирии

Анна Касаткина
00:35 18.11.2021
Россия не приемлет любые попытки создания на территории Сирии квазигосударств, заявил Александр Лаврентьев.
Спецпредставитель РФ рассказал о позиции России в отношении Сирии
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия нацелена на дальнейшее содействие урегулированию ситуации в Сирии и не приемлет попыток деления страны, создания на ее территории квазигосударств. Об этом в Дамаске заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

«Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства», - сказал он на круглом столе в рамках визита российской межведомственной делегации.

Он добавил, что для РФ остаются неприемлемыми любые попытки деления страны, создания на ее территории квазигосударственных образований вне зависимости от предлогов, под которыми это делается.

Лаврентьев подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без внешнего давления, так как «сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости».

Российский спецпредставитель также пообещал дальнейшую помощь руководству арабской республики в достижении национального и межконфессионального согласия в стране.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во вторник, 17 ноября, в Дамаск прибыла российская делегация межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. В ходе работы делегации особое внимание планируется уделить акциям с передачей сирийской стороне гуманитарной помощи. Предполагаются выезды в наиболее кризисные районы республики, а также совместная работа представителей министерств и ведомств РФ и Сирии в рамках расширения российско-сирийского сотрудничества, ранее сообщили в Минобороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:38 В стране и мире
Россия в ближайшее время направит в Афганистан продовольствие и лекарства
20:13 В стране и мире
В МИД РФ объяснили причины публикации переговоров Лаврова с Маасом и Ле Дрианом
19:20 В стране и мире
В Совбезе раскрыли подробности переговоров Патрушева и Салливана
17:33 В стране и мире
Видео
Стена огня: под Краснодаром полыхает здание ТЦ
15:22 В стране и мире
Видео
СК показал кадры допроса задержанного депутата Заксобрания Приморья Самсонова
Популярное
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач рассказал о смертельной опасности домашних консервов
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.