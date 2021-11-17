Почти три тысячи «квадратов» в огне: кадры пожара на предприятии в Серпухове

В производственном здании в подмосковном городе Серпухов произошел пожар. Огнем охвачено почти 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

«По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит производственное строение. По предварительным данным площадь пожара составляет 2856 кв.м. Пострадавших нет», - уточняется в сообщении ведомства.

К тушению привлечены 67 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 10 единиц техники.