В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения вирусом Коксаки

В России появился риск получить заражение вирусом Коксаки. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что ранее этот вирус циркулировал летом, однако сейчас был обнаружен в ноябре. Вызванные вирусом Коксаки заболевания относятся к группе энтеровирусных инфекций – они широко распространены в разных странах, в том числе в России.

Эксперты выделяют две группы вирусов Коксаки. Заражение из группы А проявляются с поражением верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, стоматитом и высыпаниями на коже. Также возможны диарея и развитие менингита.

Вирусы Коксаки группы Б поражают плевру, сердце, печень и поджелудочную железу. Обычно это приводит к болям в грудной клетке и животе. Эта группа вирусов чаще всего поражает детей до 15 лет.

Обычно вирус передается через зараженную воду или бытовые предметы. Также часто вирус распространяется, выделяясь в окружающую среду вместе с испражнениями заболевшего человека. Главная профилактика заболевания – полное соблюдение личной гигиены, включая тщательное мытье рук с мылом.