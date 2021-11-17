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Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных

Анна Касаткина
04:10 17.11.2021
По словам специалиста, заболевание не может передаваться внутриутробно.
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
© Фото: pixabay
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Беременная женщина, заразившаяся COVID-19, не может передать инфекцию ребенку, однако высока вероятность, что он заболеет после рождения. Об этом рассказала врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина.

«Заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения», - сказала она в беседе с РИА Новости.

По словам Великжаниной, в связи с этим новорожденных первое время вынужденно изолируют от болеющей матери. Врач добавила, что чаще всего такие дети имеют различные нарушения в состоянии здоровья, что требует наблюдения неонатологов и педиатров в дальнейшем. Кроме того, Великжанина предупредила, что чаще всего тяжелее болеют коронавирусом непривитые беременные.

Ранее врач-педиатр рассказала о специфическом симптоме, который наблюдается у заболевших COVID-19 детей.

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