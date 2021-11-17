Победить коронавирус и бюрократию: что обсуждал Путин на совещании по развитию генетических технологий

Российские ученые создали высокоэффективный препарат против коронавируса, в том числе «дельта»-штамма. Об этом на совещании по развитию генетических технологий, которое сегодня провел президент РФ Владимир Путин, сообщил директор института молекулярной биологии Александр Макаров.

По его словам, лекарство на основе антител способно снижать вирусную нагрузку в сто тысяч раз. Сейчас оно проходит испытания. В стадии доклинических исследований находятся и две российские вакцины от коронавируса.

Биологическая безопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Вот основные направления деятельности трех центров геномных исследований мирового уровня, которые сейчас работают в России. Один из них, расположенный в стенах знаменитого Курчатовского института, занимается выведением новых, устойчивых к болезням сортов пшеницы, ячменя и созданием базы данных сортов российского винограда, которых, как оказалось, нет ни в одном из зарубежных каталогов.

Из науки, которая в советские годы находилась фактически под запретом, сегодня генетика востребована в России в самых разных отраслях.

От производства аналога масла какао и получения новых штаммов дрожжей до клинических испытаний лекарств против аутоиммунных заболеваний, деменции и диагностики риска развития рака.

По словам микробиолога Ивана Дятлова, есть хорошие перспективы и по получению препарата против ВИЧ-инфекции, которую пока не удается победить ни одной стране мира. Но главные усилия, конечно, направлены на борьбу с COVID-19. Год назад в России впервые появились тест-системы, которые с учетом генетической информации позволили выявить доноров для переливания плазмы. А сегодня на основе этой технологии разработали лекарство, нейтрализующее коронавирус. В том числе его самые опасные мутации.

Но бывает и так, что вместо того, чтобы служить людям, уникальные достижения российских ученых не доходят до выпуска в промышленных масштабах. Мешает бюрократия. На ней Владимир Путин заостряет особое внимание. Сразу после выступления главы Минздрава о регистрации препарата против болезни Бехтерева.

Два года назад в России была запущена масштабная программа по развитию генетических технологий. Владимир Путин поручил ее продлить до 2030 года. Кроме этого, он сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о специальных правилах обращения с особо ценными генетическими ресурсами растений. Еще одна тема - защита прав граждан при сборе генетической информации. По словам президента, законодательство в сфере генетики открывает простор для научных изысканий. Но важно не забывать и о соблюдении законов этики.