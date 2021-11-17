Попова рассказала о «пропущенной» весной волне коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что благодаря принимаемым в стране мерам удалось миновать одну из волн новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сообщила во время заседания Комитета по охране здоровья, проходившего в Государственной думе в среду.

«Меры, которые мы принимаем, меры, которые мы рекомендуем, которые организуются и проводятся в субъектах, они, безусловно, дают эффект, когда они соблюдаются полностью», - приводит ее слова РИА Новости.

Она сообщила, что были вторая, третья, четвертая волна и подчеркнула, что одну из них Россия смогла пропустить благодаря своевременно принятым мерам.

«И после осенне-зимнего подъема прошлого года появилась стабилизация - почти полгода до июня этого года. Мы очень старались, чтобы не было подъема этой весной, чтобы все успели привиться», - сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что меры не фармацевтического характера работают в совокупности с соблюдением вводимых ограничений и неоспоримо дают определенный эффект. Ранее Анна Попова заявляла о продлении санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 в России до конца 2024 года.