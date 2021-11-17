В стране и мире Крупный пожар в адыгейском ТЦ удалось локализовать Ян Брацкий В результате инцидента никто не пострадал, посетителей вывели на улицу сразу, как только сработала пожарная сигнализация. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Крупный пожар в здании торгового центра под Краснодаром удалось локализовать. Огонь бушует в поселке Яблоновском. Пламенем охвачены торговые ряды, фасад и кровля здания. Общая площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. © МЧС РФ Огонь распространился на два соседних дома, что осложняет работу спасателей на месте ЧП. Очевидцы происходящего ранее сообщили о хлопках. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, как прохожие помогают сотрудникам МЧС, оттаскивая с парковки перед ТЦ автомобили посетителей. © МЧС РФ В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что людей вывели из здания, как только сработала сигнализация. В тушении задействованы 34 человека и 10 единиц спецтехники. Причины возгорания пока неизвестны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика