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Крупный пожар в адыгейском ТЦ удалось локализовать

Ян Брацкий
18:14 17.11.2021
В результате инцидента никто не пострадал, посетителей вывели на улицу сразу, как только сработала пожарная сигнализация.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Крупный пожар в здании торгового центра под Краснодаром удалось локализовать. Огонь бушует в поселке Яблоновском. Пламенем охвачены торговые ряды, фасад и кровля здания. Общая площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

© МЧС РФ

Огонь распространился на два соседних дома, что осложняет работу спасателей на месте ЧП. Очевидцы происходящего ранее сообщили о хлопках. На опубликованных с места ЧП кадрах видно, как прохожие помогают сотрудникам МЧС, оттаскивая с парковки перед ТЦ автомобили посетителей.

© МЧС РФ

В результате инцидента никто не пострадал. Сообщается, что людей вывели из здания, как только сработала сигнализация. В тушении задействованы 34 человека и 10 единиц спецтехники. Причины возгорания пока неизвестны.

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