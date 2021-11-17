Крупный пожар в адыгейском ТЦ удалось локализовать
В результате инцидента никто не пострадал, посетителей вывели на улицу сразу, как только сработала пожарная сигнализация.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Крупный пожар в здании торгового центра под Краснодаром удалось локализовать. Огонь бушует в поселке Яблоновском. Пламенем охвачены торговые ряды, фасад и кровля здания. Общая площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.
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