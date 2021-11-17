Стена огня: под Краснодаром полыхает здание ТЦ

Под Краснодаром полыхает здание крупного торгового центра. Инцидент произошел в поселке Яблоновский.

Пожарные ведут борьбу с огнем уже на протяжении нескольких часов. За это время пламя распространилось на площади в 1000 квадратных метров.

Очевидцы, которые разместили видеоролики в социальных сетях, уверяют, что слышали хлопки, а огонь перекинулся на два соседних дома. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.