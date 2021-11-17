Стена огня: под Краснодаром полыхает здание ТЦ
К этой минуте горит фасад здания, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.
© Видео: chs_krasnodar, Instagram © Фото: chs_krasnodar, Instagram
Под Краснодаром полыхает здание крупного торгового центра. Инцидент произошел в поселке Яблоновский.
Пожарные ведут борьбу с огнем уже на протяжении нескольких часов. За это время пламя распространилось на площади в 1000 квадратных метров.
Очевидцы, которые разместили видеоролики в социальных сетях, уверяют, что слышали хлопки, а огонь перекинулся на два соседних дома. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.