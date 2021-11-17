Замминистра обороны Фомин передал Звезду Героя племяннику погибшей в ВОВ летчицы

Советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, присвоено звание Героя России указом президента РФ, сообщил корреспондент «Звезды».

Сегодня замглавы российского военного ведомства Александр Фомин в Главном управлении международного военного сотрудничества передал племяннику легендарной летчицы Виктору Пащенко Звезду Героя.

Напомним, 19 апреля 1945 года легкий советский бомбардировщик А-20 «Бостон» вылетел на боевое задание в район города Брно. Самолет был подбит вражеской артиллерией и совершил аварийную посадку. При посадке командир не выжил, и стрелок-радист Василиса Пащенко осталась одна в стрелковой башне.

Она отстреливалась от фашистов, не подпуская их к самолету, когда они приехали на бронетехнике. Девушка продолжала вести огонь, пока в пулемете не закончились патроны. Чтобы не попасть в руки противника, последнюю пулю она оставила себе. Живой немцы Василису так и не взяли.