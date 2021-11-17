Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Замминистра обороны Фомин передал Звезду Героя племяннику погибшей в ВОВ летчицы

Андрей Аркадьев
Николай Баранов
17:22 17.11.2021
Советский бомбардировщик А-20 был подбит немецкой артиллерией и совершил аварийную посадку. Пилот погиб, а стрелок Василиса Пащенко осталась одна. Она отстреливалась от фашистов, не подпуская их к самолету. Чтобы не попасть в руки врага, девушка застрелилась.
Замминистра обороны Фомин передал Звезду Героя племяннику погибшей в ВОВ летчицы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Советской летчице Василисе Пащенко, погибшей в бою с фашистами под чешским городом Брно, присвоено звание Героя России указом президента РФ, сообщил корреспондент «Звезды».

Сегодня замглавы российского военного ведомства Александр Фомин в Главном управлении международного военного сотрудничества передал племяннику легендарной летчицы Виктору Пащенко Звезду Героя.

Напомним, 19 апреля 1945 года легкий советский бомбардировщик А-20 «Бостон» вылетел на боевое задание в район города Брно. Самолет был подбит вражеской артиллерией и совершил аварийную посадку. При посадке командир не выжил, и стрелок-радист Василиса Пащенко осталась одна в стрелковой башне.

Она отстреливалась от фашистов, не подпуская их к самолету, когда они приехали на бронетехнике. Девушка продолжала вести огонь, пока в пулемете не закончились патроны. Чтобы не попасть в руки противника, последнюю пулю она оставила себе. Живой немцы Василису так и не взяли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.