В стране и мире В Москве задержаны участники драки в поезде МЦК Ян Брацкий Инцидент произошел 14 ноября в вагоне электропоезда, в драке участвовали несколько человек. © Фото: strnov, Вконтакте Читайте нас на: Оперативники уголовного розыска и сотрудники линейного подразделения задержали подозреваемых в драке в вагоне электропоезда Московского центрального кольца. Инцидент произошел 14 ноября. По версии следствия, двое гостей из ближнего зарубежья, находясь в состоянии опьянения, спровоцировали драку. Кадры потасовки очевидцы разместили в социальных сетях. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика