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В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами

Роман Захаров
14:34 17.11.2021
Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшего мужчины как стабильное.
© Видео: Newslab.ru — Новости Красноярска, ВК; 7 канал Красноярск, ВК © Фото: newslabru, Вконтакте
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В Красноярске на складе с алкоголем обрушились стеллажи. Как информирует региональное управление МЧС, инцидент случился по адресу улица Калинина, 175, строение 10/1 в 15 часов по местному времени.

В результате ЧП, под завалами оказался один рабочий, к настоящему моменту его уже извлекли на поверхность и передали медикам. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Предварительная причина обрушения - нарушение техники безопасности. В случившемся сейчас разбирается полиция.

К ликвидации последствий инцидента привлекалось четыре единицы техники и 28 человек, из них от МЧС - две единицы техники и пять человек личного состава.

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