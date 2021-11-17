В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшего мужчины как стабильное.
© Видео: Newslab.ru — Новости Красноярска, ВК; 7 канал Красноярск, ВК © Фото: newslabru, Вконтакте
В Красноярске на складе с алкоголем обрушились стеллажи. Как информирует региональное управление МЧС, инцидент случился по адресу улица Калинина, 175, строение 10/1 в 15 часов по местному времени.
В результате ЧП, под завалами оказался один рабочий, к настоящему моменту его уже извлекли на поверхность и передали медикам. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
Предварительная причина обрушения - нарушение техники безопасности. В случившемся сейчас разбирается полиция.
К ликвидации последствий инцидента привлекалось четыре единицы техники и 28 человек, из них от МЧС - две единицы техники и пять человек личного состава.