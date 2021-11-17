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Грохот орудий танков Т-72Б3 разнесся по полигону в Ленинградской области

Тимур Шерзад
Игорь Крондо
14:20 17.11.2021
Более тысячи курсантов выполняют контрольные стрельбы по появляющимся и движущимся целям на расстоянии до двух километров - они имитируют живую силу и бронетехнику противника. Очередность появления мишеней заранее экипажам неизвестна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Наводчики-операторы танков Т-72Б3 сдают выпускные экзамены в Ленинградской области.

Более тысячи курсантов выполняют контрольные стрельбы по появляющимся и движущимся целям на расстоянии до двух километров - они имитируют живую силу и бронетехнику противника.

Причем очередность появления мишеней заранее экипажам неизвестна. Успешная сдача экзамена позволит им продолжить службу в танковых подразделениях Западного военного округа.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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