В Российском союзе туриндустрии заявили о риске закрытия некоторых операторов из-за пандемии

Для некоторых российских туроператоров существует риск закрытия из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«С учетом того, что не все страны для путешествующих открыты, туркомпании просят перенести сроки реализации туров по закрытым странам до того периода, пока эти страны не откроются. В нашей статистике 17% туристов перебронировали свои путешествия на российские курорты, 30% туристов перебронировали путешествия из закрытых стран на открытые, а 50% ждут открытия тех стран, которые до сих пор не разрешают въезд... Когда у авиакомпании есть постановление правительства 991, где реализация билетов и возврат денег возможны после 2023 года, и замена направления возможна, то, конечно, туристические компании тоже просят синхронизировать эти постановления, так как деньги, которые оплачены зарубежным партнерам, они находятся на депозитах, и в случае непродления постановления они в любом случае останутся за рубежом. Но есть риск в том числе приостановки деятельности туристических компаний, и в этом случае пострадают и туристы и туркомпании», - объяснил эксперт.

Он уточнил, что ситуация является сложной как для маленьких, так и для крупных туристических операторов. При этом специалист признал, что компании, занимающиеся массовыми направлениями, переживают пандемию не так ощутимо.

«Ситуация для всех компаний сложная. Потому что у нас туркомпании многопрофильные и, конечно, компании, которые в основном занимаются массовыми направлениями, такими как Турция и Египет, им немного проще предлагать равнозначные альтернативные турпродукты взамен закрытых стран», - рассказал Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии в заключение назвал условия, выполнение которых может значительно облегчить положение туроператоров в условиях пандемии.

«Основа - это принятие вакцин, открытие границ, возможность получать визы, отмена карантинов, синхронизация правил въезда в те или иные страны. Сейчас, увы, есть направления, где не разрешены чартерные рейсы. Открытие чартерного воздушного сообщения будет также способствовать выполнению обязательств туристических компаний. В преддверии сезона 2022 года мы видим, что туризм будет восстанавливаться, но для этого должны быть разрешения на перенос сроков поездки», - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что представители турбизнеса направили письмо в правительство, в котором пожаловались, что более половины отечественных туроператоров рискуют обанкротиться. В материале отмечалось, что турбизнес не в состоянии вернуть деньги туристам, чьи путешествия сорвались из-за пандемии.