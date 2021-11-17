Стоимость газа в Европе достигла 1 150 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе впервые с конца октября поднялась выше отметки в 1 150 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных биржи ICE Futures.

На открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) дорожали до 1 133,4 доллара, а к 10.26 мск достигли 1 166 долларов - на 6% выше расчетной цены предыдущего торгового дня. К 10.45 они торговались на уровне 1 152 доллара (на 4,7% выше расчетной стоимости).

Цены на газ в европейских странах резко выросли в конце лета - начале осени текущего года. Еще в первых числах августа фьючерсы стоили в районе 515 долларов за тысячу кубометров, а уже к концу сентября подскочили более чем в два раза. Все это влечет за собой подорожание электроэнергии для потребителей в Европе.

По мнению экспертов, рост цен на газ связан с невысоким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны главных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Напомним, исторического максимума цены на газ достигли 6 октября (1 937 долларов), затем произошел откат, а уже 1 ноября стоимость газа опустилась ниже отметки в 750 долларов.