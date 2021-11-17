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Рост цен и дефицит: как энергетический кризис в Китае скажется на мировой экономике

Майя Мусиенко
10:43 17.11.2021
Многие предприятия в стране вынуждены сокращать или закрывать производство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Время ожидания товаров из Китая с октября выросло втрое, а цена товаров заметно увеличилась. Все дело в том, что в прошлом месяце фабрики Поднебесной получили уведомление от правительства: сократить рабочую неделю до двух дней на период празднования дня образования КНР. Однако большинство производителей до сих пор не вернулись в стандартный график. Российские компании адаптируются к предстоящим изменениям в работе.

«Производство смартфона в Китае занимало 45 дней, а сейчас обычный брелок фабрики, говорят, закладывайте 120 дней, потому что все сроки постоянно переносятся. Это связано с необходимостью поддерживать оптимальную нагрузку на энергосети Китая, если они будут работать в пик, то будут проблемы, как заявляет китайское правительство», - объяснил специалист по закупке электронных товаров из Китая Алексей Рязанцев.

В погоне за чистым воздухом коммунистическое правительство попало в ловушку. Китай сократил объемы добычи главного, но неэкологичного энергоресурса - угля. При этом перейти на альтернативные источники страна полноценно не успела.

«Переход к "зеленым" и низкоуглеродным технологиям - это системный проект, который необходимо осуществлять повсеместно и скоординированно. Без развития будет невозможно объединить экономическую мощь, необходимую для достижения зеленого перехода», - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Перед предстоящей Олимпиадой китайцы стали активно закрывать угольные шахты, чтобы продемонстрировать готовность отказаться от энергии, которая негативно влияет на климат.

«У них экономика рано вышла из коронакризиса, население стало потреблять много энергии, а производиться меньше, и ветровые станции выработали меньше энергии», - рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.   

В результате - перебои с электроэнергией в двадцати китайских провинциях. В шестнадцати власти лимитировали потребление. Заводы перешли на режим работы два через два и два через пять. В некоторых регионах отключение коснулось даже жилого сектора.

«Созванивался с китайцами друзьями - было отключение на четыре-пять часов, но больше такого не было. На севере есть проблемы. Наращивают угольное потребление, но правительство это жестко контролирует. Ограничения не касаются жителей, но коснутся коммерческих структур», - отметил журналист Владимир Грабарь.

Китайские поставщики сообщают партнерам о срыве сроков, но назвать точные даты не могут. Наложились и старые проблемы. Продолжает расти цена на комплектующие и материалы для производства. На 10% увеличилась стоимость полимеров. Злую шутку может сыграть и так называемая черная пятница, когда магазины сбрасывают цены для привлечения покупателей. К повышенному спросу китайские промышленные центры совсем не готовы, а впереди Новый год. В России экономисты прогнозируют дефицит техники, автозапчастей и одежды.

Энергокризис в Китае повлиял на экономику чуть ли не всех стран. Пять крупнейших переработчиков шерсти для Австралии из-за перебоев в электроэнергии сократили производство на 40%. Южный материк ждет и рост цен на удобрения. Полупроводники для комплектующих автомобилей топовых брендов тоже исчезли. Остановка заводов ударила даже по производству бумаги. Правительство КНР старается решить проблему. За последние недели добыча угля в Китае выросла более чем на миллион тонн в сутки, но не везде.

«В Китае сложная ситуация с воздухом, в том числе это связано со сжиганием угля. К Олимпиаде стоит цель, чтобы все приехали и увидели, что в Китае чистое синее небо», - сказал руководитель пекинского офиса консалтинговой компании.

Еще один неприятный сюрприз может ждать россиян и перед Новым годом. Дефицит игрушек, новогодних украшений и всего, что Россия закупает у Поднебесной. Ожидается рост цен на 10-15% пока Пекин не выйдет из энергокризиса. По словам экспертов, это произойдет не раньше китайского Нового года.

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