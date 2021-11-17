«Почта России» предупредила москвичей о задержке посылок из-за аварии

В сортировочном центре «Почты России» во Внукове произошла авария. Из-за этого жители Москвы и Московской области могут столкнуться с задержками отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что сейчас активный сезон, но обещали, что задержки отправлений не будут превышать сутки и коснутся не всех клиентов.

В начале февраля Всероссийский союз пациентов направил в Госдуму предложение о задействовании «Почты России» в доставке рецептурных препаратов. В компании заявили о наличии всех технических возможностей для этого. Некоторые отделения почтовой связи уже обладают розничной лицензией, дающей право на торговлю лекарствами.