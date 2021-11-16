В РВИО призвали не умалять подвиг панфиловцев

Ставить под сомнение подвиг панфиловцев лишь потому, что в реальности их было больше, чем писали советские СМИ, неправильно. Такое заявление сделали в Российском военно-историческом обществе в годовщину одного из самых известных сражений Великой Отечественной войны.

«Действительно, дискуссии по истории героев-панфиловцев ведутся и будут вестись, но ни у кого не должно быть сомнений, что они - реальные люди и настоящие герои, которые ценой своих жизней остановили железный поток немецких танков, прорывавшихся к Москве», - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Ровно 80 лет назад красноармейцы под командованием генерала Панфилова остановили фашистов на подступах к Москве. Более четырех часов бойцы под бомбежками и шквальным огнем артиллерии сдерживали превосходящие силы врага. Уничтожили 18 танков из 50. Этот бой вошел в историю, как подвиг панфиловцев.

Долгое время считалось, что их было всего 28, и никто не выжил. Позже выяснилось, что это не так. Но, по мнению российских историков, скорректированные сведения ничуть не умаляют героизма панфиловцев. С этим согласна и внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова, которая приехала из Казахстана на место легендарного сражения.

Дивизия Ивана Панфилова была многонациональной. В ней плечом к плечу сражались русские, казахи, украинцы, киргизы. Чтобы сохранить память об их подвиге, были созданы Международное панфиловское движение и военно-патриотический клуб «Панфиловец». Участники клуба провели несколько поисковых экспедиций в местах боев. В общей сложности было перезахоронено более пяти тысяч бойцов.