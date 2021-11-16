СМИ: инвесторы Facebook подали иск против корпорации на $100 млрд

Прокуратура американского штата Огайо подала иск на сумму 100 миллиардов долларов против компании Facebook, которая недавно была переименована в Meta. Такое решение правоохранители приняли в связи с алгоритмами работы корпорации в отношении детей.

Претензия была подана от имени инвесторов компании, а также пенсионной системы штата, которые требуют от Meta возмещения ущерба, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Руководство Facebook утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало», – цитирует издание заявление генпрокурора Огайо Дейва Йотса.

В исковом заявлении утверждается, что в период с 29 апреля по 21 октября этого года руководством компании было нарушено федеральное законодательство. По данным прокуратуры, ради выгоды администрация Facebook вводила общество в заблуждение относительно того, к каким негативным последствиям могут приводить несовершеннолетних их продукты. Кроме возмещения ущерба истцы требуют от руководства Meta принять меры и больше не обманывать собственных инвесторов.

Газета начала публиковать серию статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов еще в сентябре. В них со ссылкой на внутренние документы Facebook говорилось, что соцсети компании продвигали потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес, контент. Так девочкам с анорексией рекомендовали подписываться на группы по похудению. Кроме того, по информации газеты для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный, а иногда экстремистский контент.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что все обвинения в адрес корпорации являются клеветой. По его словам, компания никогда не ставила выгоду выше здоровья.

Компания была переименована в конце октября. Цукерберг отмечал, что новый бренд акцентирован на метавселенной, в которой человек сможет испытать эффект присутствия в виртуальной реальности и откажется от экранов.