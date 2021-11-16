Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму свыше $1 трлн

Президент США Джо Байден подписал законопроект о капиталовложениях в инфраструктуру США на сумму более $1 трлн. Трансляция с мероприятия велась на сайте Белого дома.

Ранее план утвердила Палата представителей США, Сенат одобрил инициативу в конце лета.

«Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет», - сказал Байден перед подписанием документа.

По словам президента, американская инфраструктура больше не считается лучшей в мире, и это должно измениться.

Общий объем запланированных расходов на развитие инфраструктуры составляет $1,2 трлн, в том числе $110 млрд на строительство мостов и дорог, $39 млрд - на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и аэропортов. В программе также заложено $73 млрд на транспортировку экологически чистой энергии, $65 млрд - на обеспечение населения высокоскоростным интернетом.