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Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму свыше $1 трлн

Анна Касаткина
03:41 16.11.2021
По словам президента, американская инфраструктура больше не считается лучшей в мире, и это должно измениться.
Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму свыше $1 трлн
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джо Байден подписал законопроект о капиталовложениях в инфраструктуру США на сумму более $1 трлн. Трансляция с мероприятия велась на сайте Белого дома.

Ранее план утвердила Палата представителей США, Сенат одобрил инициативу в конце лета.

«Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет», - сказал Байден перед подписанием документа.

По словам президента, американская инфраструктура больше не считается лучшей в мире, и это должно измениться.

Общий объем запланированных расходов на развитие инфраструктуры составляет $1,2 трлн, в том числе $110 млрд на строительство мостов и дорог, $39 млрд - на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и аэропортов. В программе также заложено $73 млрд на транспортировку экологически чистой энергии, $65 млрд - на обеспечение населения высокоскоростным интернетом.

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