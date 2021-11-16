Саперы ВДВ разминировали боеприпасы времен войны под Псковом

Личный состав отдельного инженерно-саперного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения разминировал боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обнаружены в районе Себежского укрепрайона в Псковской области.

Группа разминирования батальона выдвинулась на место совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон». Здесь в первые дни войны советские бойцы сдерживали противника, который прорывался в сторону Великих Лук.

Была проведена инженерная разведка укрепленного района. Саперы использовали искатели контактных взрывных устройств ППО-2И. В ходе разведки были обнаружены останки красноармейца с двумя гранатами РГ-33.

«Участвуя в подобных мероприятиях, мы вносим свой весомый вклад в установлении всех погибших советских воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отечества», - рассказал командир группы разминирования гвардии старший лейтенант Владимир Ведяшкин.

О боях на Себежском укрепрайоне не было известно ранее - его защитники попали в окружение и погибли в первые дни войны. Масштабные поисковые работы здесь начались в 2014 году. Уже в 2019 году были обнаружены останки десяти советских воинов.