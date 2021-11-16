Новый вызов: как сражаются с коронавирусом в больнице сирийской Бусры

Типичная больница в сирийском городе Бусра. Здание небольшое, но это отнюдь не отражает реального положения дел. Пациентов здесь очень много, в том числе совсем маленьких детей. Клиника остро нуждается в медикаментах и специальном медицинском оборудовании.

В центральную больницу Бусры люди едут со всех окрестных районов провинции Дераа. Они знают, что здесь лучшие врачи, которые помогут в самой сложной ситуации. Особенно сейчас, когда в стране свирепствует эпидемия коронавируса. Медики работают круглые сутки, но в последнее время уже не справляются - остро не хватает персонала и медикаментов.

«Приходится очень трудно. Не хватает врачей и медикаментов. Нам очень нужна помощь. Больше всего мы нуждаемся в оборудовании для проведения анализов. Потому что большинство пациентов у нас сейчас как раз с коронавирусом», - говорит врач больницы Радуан Мукдад.

За помощью местные власти обратились в Российский центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). В октябре руководство больницы и представители центра обсудили, в чем, в первую очередь, нуждается клиника. Гуманитарный груз оперативно собрали и доставили в Бусру.

«Объем, который мы поставили сегодня, составляет две тонны. Это тот объем, который позволит больнице совершенно спокойно работать в течение ближайших двух-трех месяцев. Дальше мы планируем наращивать объем наших поставок», - поясняет председатель Ассоциации импортеров и экспортеров здравоохранения Дмитрий Омутных.

Десятки коробок с антисептиками и другими препаратами первой необходимости передают в клинику и сразу же начинают использовать при приеме пациентов.

«Реакция местных людей просто поражает. Видно, с каким чувством доброты и тепла они относятся к российским военнослужащим, к той помощи, которую мы оказываем. И в их глазах видны слова благодарности... Это целый комплекс мероприятий, которые охватывают все регионы Сирии и рассчитаны на длительное время», - рассказал представитель ЦПВС Игорь Смолий.

История гражданского противостояния в Бусре типична для сирийской провинции Дераа. Власть здесь захватили группировки вооруженной оппозиции, не подчиняющейся Дамаску. Уникальные памятники могла ожидать участь достопримечательностей Пальмиры и Алеппо. Но масштабных боев в городе не было. Сотрудникам ЦПВС удалось посадить представителей мятежных отрядов и правительства за стол переговоров. Этот район в провинции Дераа стал примером для других, где процесс примирения затянулся. Именно сюда приезжают люди из соседних районов, чтобы купить продукты, и просто посмотреть и вспомнить, что такое мирная жизнь.