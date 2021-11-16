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Молодежная сборная России по футболу обыграла Испанию в квалификации Евро-2023

Ян Брацкий
22:53 16.11.2021
Набрав 15 очков, сборная России делит первое место в группе с испанцами.
Молодежная сборная России по футболу обыграла Испанию в квалификации Евро-2023
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Молодежная сборная России по футболу обыграла сверстников из Испании в домашнем матче шестого тура квалификации чемпионата Европы 2023 года. Финальный свисток судьи зафиксировал счет 1:0 на табло «Арены Химки» в пользу россиян.

Игра была сделана во втором тайме, когда точным ударом по воротам испанцев отметился Константин Тюкавин, пишет «Лента.ру». После домашней победы подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и делят с Испанией первое место в группе, уступая лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре сборная России сыграет на выезде с Мальтой, а испанцы примут на домашнем стадионе футболистов из Литвы. Обе эти встречи состоятся уже в 2022 году.

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