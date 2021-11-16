В стране и мире Два человека пострадали при обрушении стены в ТЦ на Хорошевском шоссе Виктория Ивашечкина Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в подвале здания. © Фото: Прокуратура Москвы Читайте нас на: Прокуратура Москвы подтвердила информацию СМИ об обрушении конструкции в ТЦ «На Беговой» на Хорошевском шоссе. Сообщается, что в результате происшествия пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь. «При проведении ремонтных работ в подвальном этаже произошло частичное падение стены и строительных и строительных лесов с рабочими», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура проводит проверку произошедшего. © Прокуратура Москвы Ранее в СМИ появилась информация об обрушении конструкции в ТЦ в Москве. Утверждалось, что спасатели проверяют торговый центр после получения информации о пострадавших. © Прокуратура Москвы РИА Новости сообщало о троих пострадавших в результате обрушения конструкции, а ТАСС со ссылкой на собственные источники - о двоих.

Позже появилась информация, что спасатели извлекли пострадавших из-под обломков и передали медикам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика