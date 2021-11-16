Два человека пострадали при обрушении стены в ТЦ на Хорошевском шоссе
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в подвале здания.
© Фото: Прокуратура Москвы
Прокуратура Москвы подтвердила информацию СМИ об обрушении конструкции в ТЦ «На Беговой» на Хорошевском шоссе. Сообщается, что в результате происшествия пострадали два человека. Им потребовалась медицинская помощь.
«При проведении ремонтных работ в подвальном этаже произошло частичное падение стены и строительных и строительных лесов с рабочими», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Прокуратура проводит проверку произошедшего.
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