Жительница Екатеринбурга получила чужой QR-код о вакцинации своей московской тезки

Жительница Екатеринбурга получила чужой QR-код о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Извещение на госуслугах о вакцинации в другом городе для Елены неожиданностью не стало. По словам девушки, это далеко не первый случай, когда различные ведомства путают ее со столичной жительницей.

Девушки носят одинаковые имена, фамилии и отчества, совпадает даже дата рождения. Регулярно Елена получает уведомления о штрафах, аресте имущества, выписки из налоговой и прочую не имеющую отношения к ней документацию.

«На портале "Госуслуги" 13 ноября я получила уведомление о том, что я поставила прививку в московской больнице и получила соответствующий сертификат. При переходе к сертификату открывается сам документ с QR-кодом, где указана дата и время вакцинации. Если считывать QR-код, то появляются мои данные. Там мой паспорт, моя дата рождения и мои фамилия, имя и отчество», - рассказала Елена.

О своем «двойнике» девушка впервые узнала в 2011 году. С тех пор тянется эпопея с попыткой доказать судебным приставам, что ни штрафы, ни задолженность по ним не имеют к Елене отношения. Каждый раз ведомство извиняется и обещает исправить оплошность, но ситуация повторяется из раза в раз. Юристы рекомендовали девушке обратиться в московскую клинику, где ей «сделали» прививку, и подать соответствующую жалобу на портале «Госуслуги».