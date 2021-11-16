Наладить быт, решить вопрос с жильем: какие задачи решает Общественный совет при МО

Наладить солдатский быт, решить вопросы с жильем, а также создать комфортные условия для службы в самых отдаленных гарнизонах - это только некоторые основные задачи, которые стоят перед Общественным советом при Министерстве обороны и с которыми он успешно справляется вот уже ровно 15 лет.

За это время общественники стали и своего рода мостиком между армией и гражданским обществом. Члены совета - политологи, журналисты, спортсмены. Они работают не в высоких кабинетах, а «на местах»: выезжают в отдаленные гарнизоны, на наши военные базы за рубежом. После таких поездок там появляются столь необходимые детские сады, открываются больницы и даже вырастают полноценные военные городки.

«Служба - это очень ответственно, сложно, это напряжение. И когда офицер приходит на службу, он должен быть уверен, что тылы у него обеспечены так, как нужно. И есть школы, и есть где жене работать, есть где детишкам проводить свое время, вот это мы все смотрим», - пояснил председатель Общественного совета при МО РФ Павел Гусев.

Но сегодня одно из основных направлений работы общественников - военно-патриотическое воспитание молодежи. В частности, они содействуют развитию центра «Авангард» и парка «Патриот».