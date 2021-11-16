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Координационные штабы РФ и САР: политика Запада душит Сирию и усугубляет ее сложное экономическое положение

Андрей Аркадьев
Николай Баранов
17:12 16.11.2021
Также в заявлении сказано, что на протяжении всей операции против террористов российская сторона оказывает гуманитарную помощь местному населению.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress
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Проводимая Западом политика на сирийском направлении, включая экономические санкции против Сирии, душит эту страну и усугубляет ее непростое экономическое положение. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места.

«Западная санкционная политика лишает страну внешних рынков торговли, нормального взаимодействия с развитыми экономиками и возможности достойного существования сирийцев», - сказано в заявлении.

Отмечается, что негативное влияние на восстановление республики оказывает оккупация международной антитеррористической коалицией территории Заевфратья, на которой находятся основные запасы углеводородов и выращивается значительная часть зерна.

Также в заявлении сказано, что на протяжении всей операции против террористов в Сирии российская сторона оказывает гуманитарную помощь нуждающемуся сирийскому населению.

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