Координационные штабы РФ и САР: политика Запада душит Сирию и усугубляет ее сложное экономическое положение

Проводимая Западом политика на сирийском направлении, включая экономические санкции против Сирии, душит эту страну и усугубляет ее непростое экономическое положение. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места.

«Западная санкционная политика лишает страну внешних рынков торговли, нормального взаимодействия с развитыми экономиками и возможности достойного существования сирийцев», - сказано в заявлении.

Отмечается, что негативное влияние на восстановление республики оказывает оккупация международной антитеррористической коалицией территории Заевфратья, на которой находятся основные запасы углеводородов и выращивается значительная часть зерна.

Также в заявлении сказано, что на протяжении всей операции против террористов в Сирии российская сторона оказывает гуманитарную помощь нуждающемуся сирийскому населению.