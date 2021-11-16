Контракты на российские вертолеты и зрелищное авиашоу: как проходит авиасалон в Дубае

В небе знаменитая на весь мир индийская пилотажная группа Sarang, в переводе с санскрита - «Павлин». Белые дымы в безоблачном небе над Дубаем отмечают траектории движения машин.

В воздухе легкие многоцелевые вертолеты HAL Dhruv - они идеально подходят для высшего пилотажа. А здесь он не менее сложный, чем на самолетах. Летчики почти докручивают мертвые петли, эффектно расходясь в стороны.

Сверху с ревом проносится французский истребитель четвертого поколения «Мираж-2000». Разворот - и на этот раз истребитель проходит над зрителями на предельно низкой скорости. Это еще один прием воздушного боя, где способность вовремя замедлиться не менее важна для победы, чем темпы набора скорости.

Пока еще «Мираж» - это основная машина ВВС Пятой республики, стоящая на вооружении еще с 80-х годов. На аэродромах его постепенно заменяет «Рафаль» - это уже поколение 4++.

В Дубае видно, что пандемию коронавируса авиастроение во всем мире едва ли заметило. Конструкторские работы не прекращались. И теперь здесь находятся лучшие самолеты и вертолеты. Новый американский авиалайнер «Боинг 777Х», заваливается на бок. Это его первый полет за пределами США. Лайнер, несмотря на внушительные размеры, показывает отличную управляемость.

Здесь на земле и боевая авиация. Настоящий ажиотаж среди зрителей вызвал американский истребитель пятого поколения F-35. Впрочем, когда оказываешься а кабине, понимаешь, почему в летной программе его нет. F-35 привезли только в качестве статичного экспоната - это хорошо сделанный макет. В воздух он никогда не поднимется.

Но главное на авиакосмическом салоне в Дубае - это, конечно, бизнес. Показывая возможности машин в небе и на земле, здесь рассчитывают заинтересовать покупателей. У нашей страны получилось. Заключен контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу.

Еще четыре вертолета «Ансат» и один Ми-17-1В купит полиция эмирата Рас-эль-Хайма. Всего за эти три дня наша страна подписала контракты на поставку авиатехники на сумму в почти полтора миллиарда долларов. Еще 2,5 миллиарда - это заявки покупателей. Лучшее доказательство того, что надпись «произведено в России» - знак качества, который признают во всем мире.

Об этом же говорят и в историческом центре Дубая, на межправительственной комиссии. Российский министр промышленности Денис Мантуров подчеркивает - за период работы комиссии товарооборот между Россией и ОАЭ вырос в 10 раз. И это не предел - несмотря на пандемию, в 2021 году он может достигнуть пяти миллиардов долларов. Это абсолютный исторический максимум.

«Мы видим, что в этом году параметры нашего торгового оборота тоже растут, и уже показатели на 80% выше, чем по прошлому году, но прошлый год, невзирая на то что он сопровождался ограничениями в рамках ковида, был рекордным в 3,2 миллиарда долларов», - заявил Мантуров.

Диалог должен быть максимально честным и открытым - это главное в отношениях двух стран.