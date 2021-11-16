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Первый путеводитель по Южной Осетии на русском языке презентовали в Москве

Роман Захаров
19:47 16.11.2021
Путеводитель представили в рамках вручения юбилейной Международной литературной премии «Буламаргъ» в культурном центре МИД в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В понедельник, 15 ноября, в Культурном центре МИД в Москве состоялась церемония вручения пятой ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ» («Соловей»). На ней презентовали первый в истории путеводитель по Южной Осетии на русском языке.

«Истинное гостеприимство народа - забота о тех, кто только собирается посетить твою страну. Это создание возможности ознакомиться с информацией о стране на языке гостя. Именно для этого был создан путеводитель по Южной Осетии на русском языке. Для меня его издание - знаковый этап в истории нашей молодой страны, в истории сближения народов России и Южной Осетии. Авторы сделали все, чтобы даже заочное знакомство с нашей страной было максимально полным и комфортным», - сказал во вступительном слове глава торгового представительства РЮО в РФ Таймураз Гогинов.

Торжественную церемонию вручения ежегодной Международной литературной премии «Буламаргъ» открыли глава Северной Осетии Сергей Меняйло и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Индивидуальность любого народа заключается в его многовековой истории, культуре, обычаях и традициях. Язык, в этом фокусе, играет основную и основополагающую роль, поэтому пока мы с вами будем приумножать эти традиции, соблюдать эти обычаи, говорить и развивать свой язык, значит, мы будем сильны. В этом, наверное, наша индивидуальность. Сегодня юбилейная премия и границы расширяются - учреждена специальная премия за произведения на русском языке. Два языка взаимосвязаны не только потому, что два языка государственных и в Южной Осетии, и в Северной Осетии, и в других регионах, а потому, что объединяющим вот этой многонациональной индивидуальностью является русский язык», - сказал Меняйло.

Премии получили номинанты, пишущие на осетинском и русском языках, авторы стихов и прозы, а также документалисты, освещавшие, в том числе, события в Южной Осетии в период войны 2008 года.

«Сегодня мы все собрались в связи со знаковым событием культурной жизни Осетии Южной, Северной, знаковым событием в культурной жизни Российской Федерации. Нас всех собрала именно любовь к своему родному языку - осетинскому языку, и нас всех собрала здесь любовь к русскому языку. Конечно, я приветствую решение организаторов, что будет премия и для писателей на русском языке. Уже говорилось о том, что осетинский и русский язык являются государственными языками Республики Южная Осетия. Конечно, писатели, поэты, которые творят на русском языке, обязаны, без сомнения, участвовать в этой прекрасной литературной премии "Буламаргъ"», - заявил в ходе церемонии Бибилов.

При этом он подчеркнул, что ежегодное вручение премии «способствует более внимательному отношению к своему родному языку». Международная литературная премия «Буламаргъ» была учреждена в 2016 году посольством Республики Южная Осетия в Российской Федерации при участии и поддержке компании «Стройцентр». Ключевой целью мероприятия является популяризация осетинского языка.

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