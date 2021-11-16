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ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов через ЗАГС

Роман Захаров
10:32 16.11.2021
Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали помощь иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности РФ совместно с полицией, Росгвардией и прокуратурой пресекла деятельность этнической преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранцев на российской территории. Это следует из сообщения ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации прокуратуры города Москвы в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов», - информирует спецслужба.

Также сообщается, что в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД РФ по Москве уголовного дела были проведены «43 обысковых мероприятия в отношении 42 фигурантов и их преступных связей», при этом 20 обысков состоялись на территории столичного региона. Правоохранители установили местонахождение подпольной типографии, изъяли значительный объем миграционных документов, поддельных печатей и штампов госорганов и других учреждений, материалы теневой финансовой отчетности и полученные противоправным путем денежные средства.

«В настоящее время 21 организатор и активный участник указанной преступной деятельности задержаны, в отношении них проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в пресс-службе ФСБ.

В настоящий момент следователям известно, что злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали помощь иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство РФ, с целью последующей легализации их нахождения на территории нашей страны путем оформления российского гражданства.

Для осуществления преступного умысла члены группы находили граждан России, готовых за денежное вознаграждение оформлять фиктивные браки или отцовство с иностранцами, после чего через сотрудников органов ЗАГС в разных российских городах реализовывали пребывание иностранных граждан. Сейчас следствие продолжает проведение мероприятий, направленных на расследование данного уголовного дела.

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