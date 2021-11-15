СМИ сообщили о массовой драке мигрантов в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после массовой драки в отделы полиции были доставлены более 20 человек.

Потасовке предшествовал конфликт, случившийся в столовой на территории плодоовощной базы на Софийской улице между группой трудовых мигрантов из ближнего зарубежья и гражданином РФ, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

Прибывшие по вызову сотрудники МВД для дальнейшего разбирательства доставили в полицейские отделы 22 человека. Большую часть из них вскоре отпустили, задержаны были восемь дебоширов: семь иностранцев и один россиянин.