В Краснодарском крае пожилой инвалид-колясочник самостоятельно построил лифт

В Краснодарском крае 70-летний инвалид-колясочник смастерил себе лифт для подъема на третий этаж. После того, как соседи сняли это на видео и выложили в интернет, мужчина стал героем не только региональных новостей.

Теперь многие удивляются, как он смог не только придумать, но и самостоятельно изготовить лебедку, которая работает с пульта управления.

Много лет пенсионер живет по принципу «помоги себе сам». До того, как сделать индивидуальный лифт, находчивый изобретатель установил за окном солнечные батареи. Также он самостоятельно водит машину и старается не жаловаться на жизнь.