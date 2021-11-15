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Многодетная россиянка стала самой красивой замужней женщиной мира

Майя Мусиенко
08:09 15.11.2021
Женщина занимается благотворительностью, а также активно участвует в жизни своего города.
Многодетная россиянка стала самой красивой замужней женщиной мира
© Фото: davydova_govorit, Instagram
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Мать троих детей из Санкт-Петербурга была признана самой красивой замужней женщиной мира. Россиянка по имени Ксения Давыдова победила на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021.

Соперницами петербурженки стали женщины из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.

Ксения Давыдова ведет активную общественную жизнь. Она является организатором благотворительного проекта помощи семьям с детьми, попавшим в сложную ситуацию. Также многодетная мать выступает амбассадором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству города, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Россиянка призналась, что участвовала в конкурсе, так как хотела представлять страну в благотворительных и экологических проектах международного уровня.

Ранее сообщалось, что представительница Мексики Андреа Меса стала победительницей ежегодного конкурса красоты «Мисс Вселенная».

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